Паулина Андреева предстала с выпирающим животом

Паулина Андреева считается одной из самых закрытых актрис в отечественном кинематографе. Она не снимается на телевидении, дает интервью крайне редко и только, если они касаются ее профессиональной деятельности, на светские мероприятия в последнее время не ходит. В результате посещает вечеринки ее супруг, актер, режиссер, продюсер Федор Бондарчук.

Впрочем, в Сети вот уже несколько месяцев муссируются слухи, что Паулина и Федор развелись. Особо наблюдательные фанаты заметили, что актер перестал носить обручальное кольцо. Сами артисты не комментируют эту информацию.

Меж тем Андреева опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" свои фото. На них актриса запечатлена в черной короткой кожаной юбке и в футболке того же цвета. Короткие волосы Андреева оставила без укладки. В Сети поклонники рассыпались в комплиментах, однако нашлись и такие фанаты, кто высказался про "выпирающий живот" артистки.

Паулина сообщила, что задействована в съемках нового фильма, который называется "Битва моторов". В ленте снимаются Иван Янковский и Юра Борисов.