Госдума приняла закон о "периоде охлаждения" при выдаче кредитов

Законопроект о введении "периода охлаждения" при выдаче потребительских кредитов окончательно принят Государственной думой во втором и третьем чтениях во вторник, 11 февраля.

Согласно принятым поправкам, кредитные и микрофинансовые организации должны выдавать потребительские кредиты и займы на сумму от 50 до 200 тысяч рублей с отсрочкой не менее четырех часов. Если сумма превышает 200 тысяч рублей, "период охлаждения" должен составлять как минимум двое суток. Это даст потенциальному заемщику возможность спокойно обдумать свои действия, что подстрахует от мошеннических действий со стороны третьих лиц.

Из-под действия поправок выведены ипотечные и автомобильные кредиты, кредиты с созаемщиками и поручителями, займы для рефинансирования прежних долгов, кредиты на покупку товаров и услуг у юридических лиц и ИП, оформленные не через интернет.

Как пояснили законотворцы, с такими займами сложно мошенничать, сообщает РИА Новости.

Ранее замглавы думской фракции "Новые люди" Александр Демин заявил, что в России необходимо ввести обязательный тест на финансовую грамотность для людей, впервые оформляющих кредит, а также для высокорискованных заемщиков. Таким способом предлагается бороться с закредитованностью россиян.

При этом руководитель департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова заверила, что регулятор никогда не строил "коварных планов" полностью остановить кредитование в России — он лишь ограничивает именно рискованное кредитование.