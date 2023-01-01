Задержанные жители Подмосковья планировали подрыв автомобиля сотрудника ФСБ

Сотрудник Федеральной службы безопасности стал объектом слежки в подмосковной Лобне. Как рассказали свидетели во 2-м Западном окружном военном суде, где слушается дело о госизмене, задержанные планировали заминировать его автомобиль.

По данным свидетеля, зимой 2023 года фигурант дела Мельников предложил ему заработать денег. Он пояснил, что через мессенджер "Телеграм" установил связь с куратором с Украины по имени Андрей. Куратор, по данным свидетеля, дает задания по поджогу релейных шкафов, личных автомобилей силовиков и воинских частей на территории Московского региона.

Свидетель заявил в суде, что отверг предложения однокурсника участвовать в противоправных действиях и пытался его предупредить об уголовной ответственности. Также Мельников рассказывал ему, что уже участвовал в поджоге релейного шкафа в Московской области, за что получил около 60 тысяч рублей, передает ТАСС.