Тела экс-мэра Самары и его жены могут никогда не найти. Затерялись в тоннах мусора

Бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена Наталья пропали около месяца назад. По предварительным данным, с ними жестоко расправилась внучка Екатерина Бельская.

Правоохранители обнаружили в квартире Бельской паспорта Тарховых. Также известно, что перед убийством Екатерина купила химикаты и пластиковые емкости. Предположительно, эти вещи она использовала, чтобы избавиться от тел. Камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде Тарховых, сняли, как Бельская вынесла пластмассовые контейнеры.

Как передает Mash, останки бывшего мэра Самары и его жены могли растворить в кислоте. Но даже если это не произошло, тела могут никогда не найти, потому что они затерялись в тоннах мусора. Сейчас поиски ведутся на полигоне "Преображенка" в Самаре, в операции задействованы около 100 человек.



Подозреваемая уже задержана, ей предъявлено обвинение в убийстве. Но сама Екатерина вину не признает.