СК зафиксировал новые факты пыток российских военных в украинском плену

Следственный комитет России обнародовал свидетельства вернувшихся из украинского плена российских военных. Данные говорят о системном нарушении украинской стороной требований Женевской конвенции об обращении с военнопленными, сказано в сообщении СКР.

По словам российских военнослужащих, боевики ВСУ применяли к военнопленным физическое насилие. Как рассказали освобожденные из плена военные, украинские военные пытали пленных просто ради своего удовольствия.

В частности, раненому военнослужащему ВС России, который не мог передвигаться, в СИЗО города Харькова причинили телесные повреждения. Кроме того, его заставляли подписывать дискредитирующие армию России документы и вынуждали вступить в ряды территориальной обороны Украины. Все полученные материалы будут приобщены к уголовному делу, возбужденному в отношении украинских военнослужащих, сообщили в Следкоме.