Вашингтон и Лондон ввели санкции против российской компании и 6 физлиц

Западные санкционные списки в очередной раз расширились. В перечень внесена российская компания Zservers и шестеро связанных с нею физических лиц.

Один список распространил МИД Соединенного Королевства. Лондон подозревает компанию Zservers в причастности к кибератакам с помощью вредоносных программ-вымогателей. Еще одну строку в списке занял российский провайдер Xhost Internet Solutions, который якобы используется указанной компанией.

Ранее госдепартамент США также заявил, что совместно с Великобританией и Австралией ввел санкции против российского интернет-хостинга Zservers. Также под предлогом борьбы с киберпреступностью под санкции попали двое граждан России, передает ТАСС.