Супруги Макрон выставили на продажу свою виллу в Па-де-Кале

Эммануэль и Брижит Макрон готовятся к продаже виллы Monéjan в регионе Па-де-Кале. Агенты недвижимости утверждают, что в городе Туке, где расположен объект недвижимости, все об этой продаже знают, пишет газета Figaro.

В Елисейском дворце известие не комментируют – поясняя, что это касается личной жизни супругов. Известно, что вилла принадлежала отцу Брижит, которая затем ее унаследовала. А Эммануэль Макрон в 2011 году взял кредит на 15 лет на 350 тысяч евро, чтобы сделать ремонт в здании. На сегодняшний день президент Франции должен еще 127 тысяч евро, каждый месяц он платит банку около 2,5 тысячи евро.

Предполагают, что супруги решили продать виллу площадью 250 квадратных метров, так как она находится на самой оживленной улице города. Здание вызывает повышенный интерес любопытных горожан, а Макронам хотелось бы больше приватности.