Мишустин: производительность труда в России вырастет на 20%

В ближайшие 6 лет производительность труда в стране может вырасти более чем на 20 процентов. Об этом рассказал глава кабмина Михаил Мишустин на профильной стратегической сессии.

Работа будет идти в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Он был запущен с 1 января. На эти цели выделят более 30 миллиардов рублей, 5 из них - уже в этом году.

Изменения коснутся отдельных отраслях экономики. Это более чем 120 тысяч учреждений в области образования и здравоохранения, соцобслуживания, культуры и спорта. Также в приоритете - поддержка ряда отраслей и создание новых предприятий, где будут применяться робототехника и искусственный интеллект.

"От интенсивности повышения производительности труда зависят темпы развития нашей экономики, особенно принимая во внимание сложившуюся потребность в кадрах", - отметил Мишустин.