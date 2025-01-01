Если Дональд Трамп прекратит поддержку Украины со стороны США, Европа в одиночку не сможет восполнить этот пробел. Об этом заявил Владимир Зеленский накануне своей самой важной дипломатической поездки со времен начала СВО три года назад, пишет The Guardian.

Как сказал глава киевского режима в интервью британскому изданию, Киев планирует обменять захваченные в Курской области территории на земли, занятые Вооруженными силами России. Конкретные территории Зеленский назвать отказался.

Авторы материала напомнили о заявлении Трампа: американский лидер утверждает, что хочет положить конец войне на Украине. При этом скептики опасаются, что сделка при посредничестве США может вынудить Украину капитулировать перед максималистскими требованиями Владимира Путина, пишет издание.