Невестка объявила, где похоронят Олега Стриженова. Не на Новодевичьем

Олег Стриженов скончался 9 февраля. Ему было 95 лет. Народный артист СССР последний месяц провел под присмотром медиков.

Семья актера до последнего не оглашала, где он будет похоронен. Многие полагали, что Олегу Александровичу положено место на престижном Новодевичьем кладбище, именно там хоронят народных артистов СССР. Но оказалось, что он будет похоронен на другом погосте.



"Похороны Олега Александровича пройдут на Троекуровском кладбище", - объявила Екатерина Стриженова, невестка легенды советского кино.



Церемония прощания состоится 12 февраля в 12:30. Отпевание Стриженова будет проходить в храме Святителя Николая на Трех горах.