Фицо пригрозил оставить Киев без газа

Словакия имеет моральное право остановить транзит газа на Украину. Голубое топливо поступает на украинскую территорию по реконструированному трубопроводу Вояны — Ужгород. Без этого топлива Украина замерзнет, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

Словакия, как признал Фицо, никакого отношения к этому газопроводу не имеет. Тем не менее, премьер считает, что у Братиславы есть моральное право рассматривать вариант прекращения его работы.

Фицо отметил, что Словакия сейчас решает вопрос прекращения транзита российского газа через Украину. При этом Киев, по его словам, может нанести какой пожелает ущерб - в то время как страны Европейского союза выставляют себя дураками. Ранее Фицо подтвердил, что Украина получает газ транзитом через Словакию, передает RT.