Снаряженный БПЛА стремительно набирает высоту, с визгом уносясь в сторону цели. В данном случае это пикап ВСУ. Впрочем, на фронте дроны используются для выполнения самых разных боевых задач. В зависимости от этого выбирается и тип боеприпаса.

А иногда бывает так, что по технике противника нужно работать в закрытых помещениях. Как на этом видео из Харьковской области, где при помощи беспилотников уничтожаются вражеские БМП, которые спрятаны в здании. По-настоящему ювелирная работа.

Причем, это касается всей линии фронта. Наши войска продолжают перемалывать врага, продвигаясь вперед. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, уничтожив свыше 200 украинских боевиков. И различную технику. Министерство обороны сообщает о продвижении и на восточном, и на южном направлениях.

Активную помощь нашим штурмовым отрядам оказывает артиллерия и авиация. Только за сутки, по данным Минобороны, были нанесены удары по 137 районам, где разведка выявила скопление живой силы и техники противника. В том числе это касается Часов Яра и Красноармейска, который российская армия продолжает охватывать с флангов, попутно освобождая новые населенные пункты.

А это уже кадры российского группового удара, который был осуществлен минувшей ночью по тылам ВСУ. Применялись высокоточные ракеты наземного и морского базирования и беспилотники. Целями были выбраны объекты газо-энергетического комплекса, которые обеспечивают военно-промышленный комплекс Украины. А также военные аэродромы, места хранения боеприпасов и вражеских БПЛА. По данным российского Минобороны, все цели успешно поражены.