На побережье Краснодарского края специалисты ведут работы по утилизации танкера "Волгонефть", при аварии которого в декабре произошла утечка мазута. Демонтаж идёт с опережением графика. Его планируют завершить в марте. А на пляжах Краснодарского края волонтёры, которые приезжают со всех уголков страны, продолжают уже без спецтехники, вручную, деликатную уборку.

Скрежет металла и грохот техники - танкер "Волгонефть-239" разбирают на части. Корпус режут с помощью электрогазосварки, затем экскаватор срывает куски обшивки и перегородки.

Рядом с судном есть небольшая строительная площадка, где разрезают слишком большие части. Затем с помощью грейфера их поднимают, грузят в контейнеры и увозят на утилизацию. Всего уже вывезли 86 тонн металлолома.

Работать приходится в сложных погодных условиях: температура около 0, зимние штормы и пронизывающий ветер. Но несмотря на трудности, утилизации танкера "Волгонефть-239" идет с опережением графика.

"Демонтирована практически вся верхняя надстройка. Это рубка, первый, второй этаж. Сейчас приступили к демонтажу кормовой части. Демонтировано, наверное, процентов 50 от общего объёма", - сообщил Дмитрий Кириенко, директор компании "ЭкоПромТех".

Специалисты начали демонтаж двигателей. Впереди самая сложная фаза - разделка нижней части судна. Чтобы разрезать корпус в этом месте, его с помощью спецтехники будут подтягивать на берег, постепенно отделяя фрагменты.

Мазут откачан, танки обработаны сорбентом. Это позволяет избежать утечек нефтепродуктов в грунт и море. На побережье продолжается деликатная уборка пляжей. Пока холодно, мазут словно пластилин, и его легко отделить от песка с помощью просеивания. В работе помогает смекалка и инженерные хитрости.

В селе Витязево специалисты провели мониторинг акватории с помощью подводного дрона. Исследовали морское дно на удалении около 200 метров от берега. Фрагментов мазута не обнаружили. На берегу собирают новый плот для подъема и транспортировки мешков с мазутом, которые собирают в районе пирса. Это уже третья конструкция. Выше устойчивость и грузоподъёмность до 40 мешков с нефтепродуктами.

Берег надёжно защищают песчаный вал и полипропиленовые сети. Волонтеры, сменяя друг друга, продолжают прибывать в Краснодарский край со всех уголков страны. Говорят, самое сложное уже позади. Осталось пережить сезон штормов. Часть мазута ещё может выкинуть на берег, но, конечно, уже не в таких объёмах. Добровольцы уверены, что вернутся на эти пляжи летом - уже отдыхать.