В Минобороны сообщили подробности эвакуации мирных жителей из освобожденного села Николаево-Дарьино в Курской области.

Более шести месяцев люди находились в заложниках у киевских боевиков, которые прикрывались ими как "живым щитом". Националисты издевались над теми, кто не успел покинуть свои дома при захвате Суджанского района в августе прошлого года.

Когда наши подразделения в январе освободили село, там оставался только один мужчина, остальных украинские террористы убили. Позже уссурийские десантники, рискуя своими жизнями, вывели десятки женщин и детей в тыловые районы. В метель бойцы помогли жителям перейти реку в брод и преодолеть около пяти километров, чтобы добраться до санитарного транспорта.