Минобороны представило новых героев СВО

Минобороны России представило новых героев спецоперации.

Старший сержант Иван Градусов, командир медицинского взвода, рискуя собственной жизнью, оказывает первую помощь нашим бойцам на передовой, эвакуирует в тыл раненых. За время спецоперации Градусов спас более 300 российских военнослужащих.

Ефрейтор Артем Естремский в ходе освобождения штурмовиками населенного пункта передал артиллеристам координаты огневых точек ВСУ. Когда они были подавлены, Артем лично уничтожил нескольких боевиков и прицельным огнем сковал продвижение группы вражеских пехотинцев. Это позволило нашим передовым отрядам выбить противника из поселка.