В ночь на среду, 12 февраля, российская система противовоздушной обороны (ПВО) предотвратила новые попытки украинских националистов атаковать территорию России с помощью беспилотников.

Как уточняет Министерство обороны России в своем Telegram-канале, уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области.

Информация о пострадавших и материальном ущербе не поступала.

11 февраля в России временно закрывали четыре аэропорта: в Казани, Кирове, Саратове и Ульяновске. Это решение было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов — в работе воздушных гаваней это важнейший приоритет.

Тем временем российские бойцы продолжают уничтожать места подготовки беспилотников ВСУ к боевому применению. В январе была поражена инфраструктура военных аэродромов и склады хранения дронов противника.