Киев не поддерживает идею размещения контингента ООН на территории республики. Владимир Зеленский не считает, что такие войска помогут в урегулировании конфликта – как не помогали они и раньше, в других случаях.

При этом, заявил глава киевского режима, Украина выступает за размещение иностранного контингента в качестве части гарантий безопасности страны. Зеленский подчеркнул, что без участия США это невозможно, передает The Guardian.

В Москве ранее заявляли, что призыв Зеленского отправить в зону конфликта 200 тысяч "миротворцев" нереалистичен. Эксперты подчеркивают: Запад не в состоянии наращивать военную помощь Украине, так как достиг максимума своих возможностей.