Политолог Орлов: Вопросы стратегической безопасности для Трампа — пустой звук

Как понять реплику Трампа о том, что "Украина может стать Россией"? Это случайная оговорка или попытка поднять цену американской помощи? Насколько серьезен будет подход Белого дома к решению проблем европейской и глобальной безопасности, если все способы улаживания конфликтов Дональд Трамп рассматривает как "сделки"?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил политолог Дмитрий Орлов.

"Для Европы важна безопасность, для России важна безопасность, для Украины важна безопасность. И я думаю, что тема неделимости безопасности, о которой много говорил Владимир Путин как о вещи необходимой для новой системы отношений, обязательно встанет. И, как ни парадоксально, в этом аспекте Трамп может оказаться по другую сторону от всех остальных участников процесса по Украине, потому что для него это пустой звук", - отметил эксперт.