ПВО пресекла атаку беспилотников ВСУ на Белгородскую и Курскую области

Силы противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата в период с 16.40 до 17.45 мск. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что три беспилотника сбиты над территорией Белгородской области. Еще один дрон ВСУ уничтожен над Курской областью.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали четыре населенных пункта. В селе Никольское FPV-дрон ударил по коммерческому объекту: в здании выбиты окна, осколками посечены фасад и ограждение. Село Мокрая Орловка Грайворонского округа подверглось атакам 3 беспилотников. Поврежден легковой автомобиль, линия электропередачи. Пострадавших нет.