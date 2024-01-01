В Раде признали неэффективность отказа от транзита российского газа

Экспорт российского газа в 2024 году достиг рекордных показателей. Еще больше топлива уходит во Францию, Испанию и Бельгию. Украина не выиграла от прекращения транзита газа из России в Евросоюз, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрей Герус.

Нардеп отметил: Россия все равно получает доход, в то время как Украина вынуждена поднимать тариф на транспортировку газа. Герус напомнил, что продолжается транзит российской нефти. Речь идет о 9 миллионах тонн – это незначительный объем в общем экспорте России, передает РИА Новости.

Ранее Роберт Фицо заявил, что у Словакии есть моральное право прекратить транзит газа на Украину. Премьер-министр Словакии напомнил, что Киев получает голубое топливо по реконструированному трубопроводу Вояны — Ужгород. Без этого топлива Украина замерзнет.