Трамп решил отправить к Зеленскому министра финансов США

Дональд Трамп направит министра финансов США Скотта Бессента на Украину для встречи с Владимиром Зеленским. Американский президент написал об этом в своей соцсети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что США потратили миллиарды долларов по всему миру, а результатов мало. По словам президента США, когда Америка сильна, во всем мире царит мир. Трамп утверждает, что война на Украине должна скоро закончиться - слишком много смертей и разрушений.

Ранее Трамп заявил, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины. Зеленский, в свою очередь, сообщил, что полезные ископаемые, включая редкоземельные металлы, предложенные Вашингтону, залегают на неподконтрольных Киеву территориях – но он готов предложить их Трампу в обмен на гарантии безопасности, передает ТАСС.