Спецпосланник Трампа увез из Москвы заключенного Фогеля

Белый дом подтвердил факт визита в Москву спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. В Вашингтоне уточнили: Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении заключенного американца Марка Фогеля.

Как сообщило агентство Reuters, бывший сотрудник посольства США Марк Фогель, получивший в России срок по делу о контрабанде наркотиков, покинет российское воздушное пространство в рамках обмена заключенными. Об этом говорится в заявлении советника президента США по национальной безопасности Майка Уолца.

Фогеля задержали в аэропорту Шереметьево 14 августа 2021 года, когда он прибыл из Нью-Йорка. При досмотре у него нашли марихуану и гашишное масло, которые были спрятаны в упаковках от контактных линз и картриджах для электронных сигарет. По данным американских СМИ, его освободили в рамках сделки с Кремлем, которую вел Стивен Уиткофф. Ранее Telegram-каналы со ссылкой на данные приложения Flightradar писали, что самолет со спецпосланником главы Белого дома приземлился в московском аэропорту Внуково.