Трамп, Трамп, Трамп: новый американский президент занял собой все медиапространство

Тесновато стало в этом мире. Один-единственный персонаж заполнил собой все пространство, в информационном поле не осталось свободного угла. Разные Зеленские да Макроны из кожи лезут, чтобы быть услышанными, но нет им места на этой медиабарахолке. Потому что есть Он. Один. Трамп.

"Взбесившийся принтер", "деловой хам", "слон в посудной лавке". Названия уже не играют роли. Еле ковыляющий Джо уже забыт, над ним и смеяться-то было неудобно. А этот… Неизвестно, когда он спать-то успевает. Указы десятками подписывает - даже в самолете. Интервью дает направо и налево. Переименовывает заливы, присоединяет другие страны, решает судьбу регионов. Курорт построить, палестинцев отселить - делов-то! Там у него Илон Маск на подтанцовке, не успевает спутники запускать. Такер Карлсон уже спит в обнимку с микрофоном, выдавая интервью со скоростью пулеметной ленты.

Спецпредставитель по Украине Келлог мчит куда-то. В общем, жизнь пришла в движение! А вот еще важный указ: запретил бумажные трубочки для напитков. "Гринпис" что-то там промямлил по этому поводу. Да плевал он на Гринпис: перекроет финансирование - и будут эти экологи пластик целовать, не приходя в сознание. Он ни ВОЗ, ни ООН, ни ЕС не уважает. Что там еще не охвачено указами? Какую проблему еще не решил он росчерком пера?

Белый Дом в срочном порядке нанимает стенографисток: говорит он столько, что записывать не успевают. Наняли 17 тысяч человек, чтобы не было потеряно ни единого слова. А там каждое - на вес золота. Что указом не решил, то бойким словом припечатает. Группировка ХАМАС использовала презервативы, оплаченные США, чтобы бомбы мастерить. Да Мексиканский залив срочно переименовать в Американский! И так далее.

Никому на этом манеже просто места не осталось. Все европейские политики осознали вдруг, что стали никчемными, необязательными статистами на этом большом карнавале. А завтра их легко погонят поганой метлой.

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