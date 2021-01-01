Стали известны подробности освобождения Марка Фогеля

Около часа назад американца Марка Фогеля, освобожденного в России в рамках обмена, принял в Белом доме Дональд Трамп.

Как сообщила пресс-служба американской администрации, чтобы договорится о возвращении заключенного на родину, Россию посетил спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стиф Уиткофф. В Белом доме пояснили - проведенные переговоры об обмене "служат демонстрацией доброй воли со стороны русских и знаком того, что мы движемся в правильном направлении, чтобы положить конец конфликту на Украине".

Это подтвердил журналистам во время брифинга и президент Трамп, который заявил - "Россия отнеслась к нам хорошо". И выразил надежду, что освобождение Фогеля станет началом отношений, которые позволят завершить украинский конфликт.

В Москве пока не комментируют происходящее. Бывшего сотрудника американского посольства Марка Фогеля в августе 2021 года задержали в аэропорту "Шереметьево" по прилету из Нью-Йорка, в его багаже обнаружили запрещенные вещества. Он был осужден за контрабанду и хранение наркотиков на 14 лет колонии. Фогель полностью признал свою вину.