Дальний Восток и Сибирь оказались во власти мощного циклона. В Алтайском крае на участке трассы "Чуйский тракт" ограничено движение грузового и пассажирского транспорта. Причина - метель, усиление ветра до 23 метров в секунду и ограниченная видимость. На помощь водителям, попавшим в экстремальные обстоятельства, приходят группы спасателей. ГИБДД призывает воздержатся от дальних поездок. Некоторые районы края остались без электричества.

Не стихает пурга и на Сахалине. В Северо-Курильске школьники второй день сидят на удаленке. Видимость практически нулевая. Город замело по первые этажи. Пока уборочная техника, необходимая для ликвидации последствий непогоды, не может приступить к уборке города.

Снежная стихия не помеха для рыбаков. В очередной раз сотрудникам МЧС приходится спасать любителей зимней ловни с оторвавшейся льдины. На выручку пришли вертолет Ми-8 и катер на воздушной подушке. 300 человек дрейфуют в Охотском море. От села Мальки до устья реки Долинка образовалась 10-метровая трещина. Предупреждения об опасности на рыбаков, как правило, не действуют.