Гороскоп на сегодня, 13 февраля, для всех знаков зодиака

Овны

Хотя сегодня не выходной, звезды призывают вас отдохнуть и позаботиться о здоровье. Уделите время себе, сходите на приятные процедуры.

Тельцы

Прекрасный день для того, чтобы привести в порядок свое рабочее пространство. Купите что-то для удобства рабочего места, сделайте его еще комфортнее.

Близнецы

Домашние дела уже заждались вас! Звезды намекают, что вам пора подумать о том, как подготовиться к весне, что купить и поменять в своем доме.

Раки

Самое время навести порядок в документах или расставить все по своим местам. Если есть нерешенные вопросы, пришло время разобраться в этом.

Львы

Луна в Деве – ваш личный бухгалтер и экономист. Подсчитывайте доходы и расходы, занимайтесь своими финансовыми делами, все получится просто идеально.

Девы

Луна в вашем знаке делает этот день очень комфортным для вас. Вы почувствуете прилив энергии для того, чтобы заняться рутинными, но важными делами.

Весы

Сосредоточьтесь на себе и своих потребностях. Что лично вам нужно именно сейчас? Составьте список, что купить и чем себя порадовать, куда съездить.

Скорпионы

Вам пора заняться своим здоровьем и физической активностью. Запишитесь к врачам, запланируйте сеансы массажа и другие полезные вещи.

Стрельцы

Для деловых представителей знака этот день – просто находка. Разберите завалы, наведите порядок в делах, сделайте все, что помогает вам работать с удовольствием.

Козероги

Вам рекомендуется сосредоточиться на планировании оставшегося до весны времени. Подумайте, что нужно успеть, чтобы быть готовыми к новому сезону.

Водолеи

Побудьте эгоистами, иногда это просто необходимо! Учитывайте прежде всего свои интересы, когда будете заниматься делами на работе и дома.

Рыбы

Вас ждут теплые встречи и приятное общение. Кто-то захочет поделиться с вами хорошими новостями или просто провести время в вашем обществе.