Владимир Зеленский в интервью Guardian заявил, что может быть проведен обмен территориями с Россией. Подробности украинский президент не стал раскрывать. Как заметил первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков, никак подробностей попросту нет, ведь Зеленскому нечего предложить России для обмена.

Заявление главы Незалежной выглядит попыткой сделать вид по-прежнему важного, владеющего ситуацией игрока. Хотя он уже находится в отчаянье.

Изначально вторжение в Курскую область Зеленский и его западные кураторы задумали для создания обменного фонда, отметил Цеков. Но эта авантюра стоила украинским войскам десятков тысяч жизней.

"Зеленский понимает, что Украина проигрывает, поэтому старается в спешке, пока не поздно, навязать торг и показать, что у него якобы еще остались хоть какие-то козыре в рукаве", — пояснил Цеков.

Парламентарий отметил, что ежедневно российские войска наносят удары по группировке ВСУ, вторгшейся в приграничную часть Курской области. Россия уничтожает и вытесняет противника со своей территории. По данным Минобороны, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 59 тысяч военных, передает РИА Новости.