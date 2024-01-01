Путин посмертно наградил подростка за спасение погибавшего

Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью "За спасение погибавших" подростка из Курской области Артема Жердева. 16-летний юноша предпринял попытку помочь товарищу, который тонул в реке.

Артем Жердев погиб 19 июня 2024 года, пытаясь спасти утопавшего в реке Сейм. Однако справиться с сильным течением подросток не сумел — утонул и он сам, и его товарищ.

Президентский указ о посмертном присуждении Артему Жердеву медали опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Министерство чрезвычайных ситуаций России регулярно напоминает о правилах безопасности при отдыхе у воды, призывая быть предельно внимательными и осторожными.

Особая опасность исходит от воды зимой, тем более такой теплой, как в этом году. Старший государственный инспектор ГИМС главного управления МЧС России по Москве Александр Кожуров подчеркнул, что "нежелательно, не рекомендовано и строго-настрого запрещено выходить, естественно, на лед в такую погоду".