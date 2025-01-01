Москва пережила самую морозную ночь с начала зимы

Ночь на среду, 12 февраля, стала для столичного региона самой морозной с начала года. Об этом рассказали в центре погоды "Фобос".

Специалисты центра уточнили, что температура на главной метеостанции столицы опустилась до 8,7 градуса нижу нуля, сообщает РИА Новости.

Метеоролог Михаил Леус заявил в своем Telegram-канале, что минувшая ночью в мегаполисе стала самой холодной с начала зимы, побив показатель 9 февраля (7,6 градуса мороза). Днем в среду, а также в четверг он пообещал 4-6 градусов ниже нуля, без существенных осадков.

Ранее климатолог "Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Николай Терешонок признал, что небывало теплый январь-2025 стал неожиданностью для ученых. Он связал аномально высокие температуры с феноменом Эль-Ниньо и с подрывом "Северных потоков".

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал, что впервые за этот год температура воздуха опустится ниже климатической нормы — так и произошло. Однако мороз будет далеко не рекордный.