Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Тихона Кима

Телеканал ТВ Центр и благотворительный фонд помощи детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 10-летнего Тихона Кима из Уфы. Его историю мы показывали накануне.

У мальчика тяжелый диагноз - миелодисплатический синдром, который в любой момент может перейти в лейкоз. Тихону уже провели срочную трансплантацию костного мозга. Но начались серьезные осложнения, угрожающие жизни ребенка. И сейчас необходима специальная сопроводительная терапия дорогими препаратами. Благодаря вам у семьи есть на это деньги. За прошедшие сутки удалось собрать 6987073 рубля. Средства пойдут в том числе и на лечение другим детям. Ведь у фонда много подопечных.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!