Экономист рассказал, когда лучше всего начинать копить на старость

Люди, которые начинают формировать свои пенсионные планы с первой зарплаты, поступают очень разумно. В этом уверен финансовый аналитик Михаил Беляев.

По словам экономиста, самое подходящее время для начала пенсионных накоплений — за 30 лет до выхода на пенсию. Когда о грядущей старости задумываются за 5-10 лет до окончания трудовой деятельности, отложить что-то существенное вряд ли получится.

"Чем длительнее период накоплений на пенсию, тем больше у вас будет пенсионная подушка и тем меньше у вас будет сокращение текущих расходов", — пояснил Михаил Беляев.

Назвал экономист и сумму, которую каждый сможет откладывать безболезненно. Урезать себя во всем и голодать ради чего-то в будущем, Беляев считает неправильным. Финансист рекомендует "отщипывать" от доходов по 10%, пишет "Лента.ру".

"Считается, что 10% незаметны для текущего потребления, но никто не мешает вам откладывать и больше. При чем есть правило: откладывать сразу, как плату за квартиру", — посоветовал он.