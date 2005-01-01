Волочкова запретила дочери жить в ее квартирах в Москве и в Санкт-Петербурге

Анастасия Волочкова родила единственную дочь Ариадну в 2005 году от бизнесмена Игоря Вдовина. После расставания наследница жила с матерью, однако в подростковом возрасте переехала к отцу. По основной версии, девочке было удобнее ездить на учебу от родителя. Однако в Сети муссировалась информация, что Ариадна просто устала терпеть сомнительный стиль жизни матери.

У родственниц были разные периоды в отношениях. Например, известно, что Аридна по какой-то причине не пригласила Анастасию на выпускной. Тогда балерина страшно обиделась и публично отчитала наследницу. Говорят, одно время мать и дочь вообще не общались.

Однако в последнее отношения Анастасии и Ариадны наладились. Дочь периодически заезжает в гости к матери, присутствовала на ее дне рождения в конце января. Кстати, именно там и стало известно о свадьбе Ариадны. Волочкова заявила, что лично займется организацией этого мероприятия.

"Свадьба у них будет 26 апреля в Питере в особняке Мясникова. Ариша сама выбрала это место. Видимо, хочет такую же царскую свадьбу, как у мамы. Пока по-царски не получится, но обещаю, что будет по-королевски! Я все организую им сама. Счастлива за них, ребята очень любят друг друга, и я рада, что Ариша определилась. Скоро у них роспись, а потом и венчание, которое пройдет в Питере", - сообщила балерина.

Журналисты уже подсчитали, что примерно стоимость свадьбы наследницы обойдется Волочковой в десять миллионов рублей, два из которых это оплата аренды особняка Мясникова. Меж тем репортеры гадают, где будут жить молодые после свадьбы. Дело в том, что Ариадна прописана в столичной квартире на Петровке, но сейчас там расположен офис балерины. Кстати, у артистки еще есть роскошная квартира в Санкт-Петербурге.

"Никто не будет жить в моей питерской квартире! Питерская и московская квартиры принадлежат мне. Это моя собственность. Мне эти квартиры подарил Сулейман Керимов. И эти квартиры бесконечно дороги моему сердцу. Квартиру Арише обязан купить ее папа. Это его прерогатива", - категорично заявила Анастасия "КП".