Собянин: Московский зоопарк вышел на первое место в мире по разнообразию видов

Московскому зоопарку сегодня исполняется 161 год. Как рассказал в социальной сети мэр Сергей Собянин, в честь дня рождения пройдут тематические экскурсии, мастер-классы, лекции и квесты.

Также мэр отметил, что зоосад столицы вышел на первое место в мире по разнообразию коллекции - в ней свыше 1200 видов. Есть редчайшие животные, которых почти не осталось в природе.

За прошлый год появилось 300 новых обитателей из разных регионов России и из других стран. Среди них пятнистые гиены, чёрный грифон, а также три малайских медвежонка - Маша, Лучик и Звёздочка. Имена им выбрали москвичи в проекте "Активный гражданин".