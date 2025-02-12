Найден ответ, почему Макрон не пожал руку Моди

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите по искусственному интеллекту в Париже не пожал руку премьер-министру Индии из-за того, что сделал это ранее. Такие данные приводит RG.ru. Издание ссылается на журналистов, внимательно изучивших фотографии и видео, сделанные во время мероприятия. На них видно, как Макрон жмет руку и обнимает Нарендру Моди перед его речью на пленарном заседании. Кроме того, политики стоят рядом на фото с участниками встречи.

Напомним, ряд СМИ назвали странной ситуацию с Макроном, которая случилась в зале. Тот вошел в помещение вместе с сопредседателем саммита Нарендрой Моди. А потом вдруг как-то перестал его замечать. Хотя активно приветствовал остальных гостей, а Моди руку протягивал дважды.

Именно после этого и началось обсуждение "игнорирования" Макроном индийского премьер-министра, которое многие СМИ сочли странным и даже подозрительным. Однако более наблюдательные и осведомленные журналисты уверены, что для беспокойства нет повода, а из обычной ситуации раздули скандал.