Артистка Эльза Датиева умерла во время концерта на глазах дочери

Во Владикавказе во время концерта скончалась артистка. Руководитель оркестра государственного ансамбля Северной Осетии "Алан" Эльза Датиева почувствовала себя плохо и потеряла сознание.

Трагедия произошла 11 февраля на сцене Дворца молодежи "Электрон" во время танцевального номера ансамбля "Алан". Когда артистке стало плохо, выступление прервали, закрыли кулисы. К культурному центру оперативно приехали врачи скорой, но они не смогли спасти Датиеву.

Зрители запечатлели на видео как артистке резко стало плохо, она пыталась сказать об этом коллеге, но упала. В зале в это время находилась ее дочь, все произошло на глазах у девушки. Эльза Датиева серьезно болела, у нее был рак и проблемы с сердцем, но бросать работу она не хотела и выходила на сцену пока были силы.

Смерть народной артистки Северной Осетии Эльзы Датиевой подтвердил министр культуры республики Сослан Фидаров. Он также присутствовал на концерте, пишет "Сапа 15".