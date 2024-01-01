СКР снова проверит обстоятельства смерти баскетболиста Яниса Тиммы

Следователи проведут дополнительную проверку обстоятельств самоубийства латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, тело которого было найдено в Москве в декабре 2024 года. Об этом в среду, 12 февраля, рассказали в правоохранительных органах.

Как сообщает ТАСС, такое решение было принято по обращению родственников Тиммы. Прокуратура вернула материалы доследственной проверки следствию, которое проведет дополнительную проверку.

Telegram-канал Mash отмечает, что родные Тиммы затребовали новую проверку, поскольку убеждены: Яниса довели до самоубийства или даже убили. Заявители настаивают на проверке переписки баскетболиста с его бывшей женой, певицей Анной Седоковой, которую семья умершего винит в трагедии.

27 января были обнародованы результаты доследственной проверки по факту обнаружения тела Тиммы. Было установлено, что спортсмен сам свел счеты с жизнью — криминальных следов в случившемся следователи не нашли.

Тем временем эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко изучил видеообращение Седоковой. Как заявил специалист, сигналов того, что женщина сильно горюет из-за смерти бывшего мужа, не видно.