США могут закрыть часть консульств из экономии

Американские власти изучают возможность закрытия ряда консульств Соединенных Штатов по всем миру, чтобы сократить расходы Государственного департамента. Об этом во вторник, 11 февраля, рассказали информированные источники.

По словам собеседников телеканала NBC News, под нож могут угодить американские консульства в Европе (преимущественно в ФРГ и Франции), Канаде, Мексике и на островах Тихого океана.

Пока идут консультации, Госдепартамент запросил у консульств информацию об их деятельности, чтобы принять мотивированное решение, отмечает телеканал.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск попросил министра иностранных дел страны рекомендовать польским консульствам в США быть готовыми к депортации поляков из Соединенных Штатов. В Европе не питают иллюзий в отношении Дональда Трампа, вернувшегося в Овальный кабинет и открыто заявившего о нежелании тратить средства американских налогоплательщиков на Европу.

Между тем диалог между Москвой и Вашингтоном остается в замороженном состоянии, хотя Трамп уверяет в готовности лично общаться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы положить конец украинскому конфликту.