Что покажет "Интервидение" в России

Владимир Путин своим указом распорядился провести в этом году в Москве и Московской области международный музыкальный конкурс "Интервидение". Председателем оргкомитета конкурса назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко, председателем наблюдательного совета конкурса - первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Теперь стало известно, что музыкальное событие состоится в сентябре. Об этом сообщил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он выразил мнение, что культурное мероприятие станет одним из самых больших событий года, ведь на него подали заявки более 20 стран мира.

"Ясно, что если в конкурсе участвуют такие государства, как Китай, Бразилия, страны СНГ, такие как Азербайджан, Беларусь, Кыргызстан, то очевидно, что у этого конкурса большие шансы на удачу. Я не назвал кубинцев, я не назвал еще ряд стран Латинской Америки, ряд африканских стран, в том числе ряд стран Ближнего Востока, в том числе, скажем, Саудовская Аравия", - сообщил Швыдкой.

Он сообщил, что "Интервидение" покажет не один стандарт, как "Евровидение", а многообразие популярной музыки, "связанной с традициями". Швыдкой выразил уверенность, что в результате получится "уникальное явление", у которого большое будущее, передает РИА Новости.

Отметим, что еще в 2023 году объявлялось о намерении провести международный песенный конкурс "Интервидение" в России. Сообщалось, что мероприятие пройдет в 2024 году, но этого так и не случилось. Подразумевается, что новый конкурс станет ярким и неординарным музыкальным праздником.