Семья исполнила последнюю волю Олега Стриженова. Из-за этого возникла заминка с похоронами

Олега Стриженова провожают в последний путь 12 февраля. Традиционной для артистов гражданской панихиды не будет. Артист при жизни говорил, что не хотел бы этого.

Когда актера не стало, родным нужно было сделать трудный выбор — исполнить последнюю волю Олега Александровича или все-таки провести гражданскую панихиду в Доме кино. Ради народного артиста СССР хотели даже открыть уже закрытый на реконструкцию Дом кино. Планировалась очень символичная церемония — прощание с легендой.

"Отец говорил, что не хочет лежать на сцене. Он хотел на ней играть. Гражданской панихиды не будет", — объявил в итоге сын артиста Александр Стриженов.

До вечера 11 февраля Стриженовы не говорили, где пройдет прощание с артистом. Также не оглашалось место похорон. Ожидалось, что легенда кино обретет покой на Новодевичьем кладбище, но родственники решили, что больше подойдет Троекуровское. По слухам, там планируют сделать семейную могилу Стриженовых. Но близкие артиста не комментируют эту информацию.

Хоть родственники Олега Александровича и отказались от гражданской панихиды, поклонники смогут проводить его в последний путь. "В 12:30 пройдет отпевание в храме Святителя Николая на Трех горах. Где месяц назад прощались с Евгенией Добровольской. Этот чин очень важный с точки зрения посмертной участи человеческой души совершит отец Владимир Волгин. После этого желающие смогут сказать, надеюсь, добрые слова о моем отце", — сказал режиссер Стриженов.

Александр отметил, что это будет не "медийное" событие, но и не закрытое. Журналистам и поклонникам артиста лучше не вести съемку в церкви. "Теле- и фотокамеры будут неуместны в храме..." — предупредил Стриженов-младший.

Олег Стриженов скончался 9 февраля. Свои последние дни он провел в больнице, куда попал после того, как перенес ишемический инсульт, пишет КП.