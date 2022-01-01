Бежавшие в Европу релоканты и иноагенты скоро узнают, каков на вкус порошок из личинок желтого мучного червя — хрущака. Об этом в среду, 12 февраля, предупредил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин, комментируя разрешение добавлять в хлеб, сыр, джем и макаронные изделия в ЕС перетертое насекомое.

В своем Telegram-канале политик отметил, что, хотя "личинки Урсулы" позиционируются как альтернативный источник белка, в действительности это последствия санкционной политики Запада в отношении России. ЕС столкнулся с крахом собственной экономики, закрытием производств и серьезными проблемами в сельском хозяйстве.

Однако вместо помощи местным сельхозпроизводителям Брюссель решил заменить их товары личинками и накормить ими людей, ведь разводить насекомых дешевле, чем скот и птицу.

Володин напомнил, что в России личинками, сверчками, жуками и червями кормят только животных и рыб, но не людей, а также предложил самостоятельно сделать выводы из изложенных фактов.

Еще в 2022 году Европейское агентство по безопасности продуктов питания внесло в список альтернативных источников белка личинок моли, а Еврокомиссия настойчиво предлагала жителям стран ЕС употреблять насекомых в пищу.

Руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отмечал, что "поедание тараканов — это хитрость", ведь "задача ставится не накормить людей, а переконструировать мир", сделав его "более управляемым, более искусственным".