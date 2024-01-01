Американцы отправят российского космонавта Пескова на МКС в марте

Запуск к Международной космической станции (МКС) американского корабля Crew Dragon с экипажем, в состав которого включен россиянин Кирилл Песков, запланирован на 12 марта. Такие данные в среду, 12 февраля, приводит "Роскосмос" со ссылкой на Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA).

Это практическая реализация соглашения России и Соединенных Штатов о программе перекрестных полетов, в рамках которого российские космонавты могут летать на американских космических кораблях, а американские астронавты — на российских.

К МКС полетят американцы Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониси. После их прилета на Землю отправятся космонавт "Роскосмоса" Александр Горбунов, астронавты NASA Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс, сообщает "Интерфакс".

Тем временем на МКС продолжается ежедневная работа и реализация научно-исследовательской программы. В декабре 2024 года россияне Алексей Овчинин и Иван Вагнер провели в открытом космосе 7 часов и 17 минут. Они, в частности, установили на модуле "Звезда" рентгеновский спектрометр для изучения сверхмассивных черных дыр.