Сложная профессия: как готовят специалистов для топографической службы Минобороны

Это первый этап подготовки будущих военных специалистов топографической службы. Офицер с боевым опытом, недавно вернувшийся из зоны проведения специальной военной операции, рассказывает новобранцам, какие приборы используют сейчас на фронте для создания секретных военных карт. Например, электронный геодезический тахеометр - тридцатикратное увеличение, дальность замеров без отражателя - до полукилометра, выполняет нужные расчеты всего за две секунды. Именно его данные потом вносят в графические редакторы, чтобы получилась подробная и понятная схема местности.

Малейшая неточность в таких расчетах может вылиться в большую проблему. Из-за неправильной привязки к местности рискует промахнуться противотанковый расчет. Или группа бойцов не найдет укрытия, если его координаты на карте указаны неверно. Поэтому подготовка военных топографов - это очень кропотливая работа, от учеников требуется терпение и обязательно - технический склад ума.

Военнослужащих, заключивших контракт с Министерством обороны, в топографическую службу отбирают особенно внимательно. 19-летний Тимофей сразу рассказал в пункте отбора, что в школе любил географию.

"С детства занимался спортивным ориентированием, любил работать с картами, в лесах", - говорит он.

История топографической службы России насчитывает несколько столетий, за это время инструменты для оценки местности существенно усложнились. В войнах 18 века при штабах были прикомандированы специальные офицеры, которые составляли рукописные чертежи. А теперь появились передвижные навигационные комплексы. Это настоящий офис на колесах: с измерительными приборами, компьютерами и принтерами. Новую карту можно создать буквально с нуля.

Такие мобильные геодезические комплексы очень востребованы в зоне СВО, особенно на новых ее территориях. Машины заезжают на освобожденную местность, предварительно зачищенную саперами, и там начинается уже корректировка существующих карт.

Опытные участники СВО учат новичков использовать все возможности современных приборов; Особенно их дальнозоркость. Линия фронта постоянно сдвигается, данные нужно собирать с запасом.

Подготовка военнослужащих по контракту для топографической службы Министерства обороны длится намного дольше, чем обычных бойцов - именно из-за уникальности и сложности этой профессии. На фронте таких специалистов даже называют "военной интеллигенцией". Отчасти потому, что собранные ими знания будут использоваться, даже когда закончится специальная военная операция.