Разбирают танкер, спасают птиц: что сейчас происходит на побережье Краснодарского края

Кормовая часть танкера "Волгонефть-239" разобрана уже практически наполовину. Скорость обеспечена за счет насыпной дороги и искусственной дамбы, которая прикрывает место проведения работ от волн и шторма. И нет необходимости погружаться под воду. Вся утилизация происходит на поверхности, на суше.

Ежедневно специалисты МЧС обследуют прибрежную акваторию Анапы и берег с помощью беспилотников. Выявляют загрязнения. Загрязненный грунт с пляжей партиями перевозят с временной площадки на утилизацию. Если содержание мазута небольшое - песок просеивают.

Установка "Грохот" - это, по сути, огромное промышленное сито, которое позволяет отделять песок от крупных фракций загрязненного грунта и мазута. На выходе получается отсев. После экспертизы его можно будет использовать, например, в строительстве.

В центре реабилитации птиц в Витязево некоторые пациенты уже переходят к водным процедурам. Если птица восстановила жировую прослойку и остается сухой на воде, переходят к тесту на плавучесть.

"У нас обязательные суточная запись идет цикла нахождения птицы на воде, на суше. Если мы видим, что птица спит на воде, перестала пользоваться точкой прогрева, то есть ей комфортно при температуре 9-10 градусов воды, значит, она готова к выпуску в естественную среду", - объяснила Ксения Михайлова, руководитель реабилитационного центра.

Сейчас в этом центре готовятся к возвращению в дикую природу 30 пернатых.