На Сахалине спасли сотни людей, которых унесло в Охотское море

На Сахалине сезон лова корюшки. Однако этим рыбакам ловить пришлось своих товарищей. На удивление удочка и леска выдержали и небольшую льдину, и четверых человек на ней - оказаться посреди открытой воды они явно не ожидали.

Вот только воспользовались здравым предложением далеко не все. На ледяном припае в заливе Мордвинова находились около 300 человек. Каждый рыбак знает: когда идет клев, остановиться невозможно. Вот и не обратили внимания, что во льду образовалась огромная трещина длиной почти в 25 километров. Видно ее было даже из космоса, с борта МКС.

Трещину заметили и с берега. Пытались предупредить рыбаков и вызвали МЧС. На помощь отправили вертолет и судно на воздушной подушке. Но большинство эвакуироваться отказались. Какая эвакуация, когда ящик полон рыбы, да и дорогие снасти бросить жалко. Поэтому многие пытались выбраться сами. К счастью, получилось. И, видимо, только тогда осознали, какой опасности подвергли себя.

Но, как известно, на Бога надейся, а сам не плошай. Большинство рыбаков добрались до берега самостоятельно. 139 человек эвакуировало МЧС. Задействовали более 30 специалистов и 17 единиц техники. Во что обошлась спасательная операция, еще предстоит подсчитать. Но для кого-то улов важнее. Не только денег, но и жизни.