Ирина Винер объявила об оставке

Сегодня, 12 февраля, стало известно, что Ирина Винер сообщила об уходе в отставку с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Об этом сообщает ТАСС. Эту должность она занимала с 2001 года.

"Художественная гимнастика - это моя жизнь, и я счастлива, что смогла сделать свой вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. Тем не менее, я приняла решение уйти в отставку с поста главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике", - приводит слова Винер РБК.

Также она отметила, что теперь ее задача - передавать свой опыт тренерам, которые будут готовить новые поколения "звезд". Кроме того, Ирина Винер выразила искреннюю благодарность спортсменкам, коллегам и болельщикам, с которыми прошла этот путь. По ее мнению, художественная гимнастика остается в надежных руках.

Ранее стало известно, что пять гимнастических федераций приняли решение об объединении в единую Федерацию гимнастики России. Главой организации стал глава РЖД Олег Белозеров. Ирина Винер, которая была президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, сложила свои полномочия.