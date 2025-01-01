Названо идеальное время для покупки автомобиля

Мечтающим о своем автомобиле лучше не тянуть с покупкой. Сейчас самое лучше время, чтобы приобрести машину. Об этом "Автостату" сообщили эксперты.

"Если пришло время для смены автомобиля на новый, то текущий зимне-весенний сезон подходит идеально", — сообщил глава аналитического агентства Сергей Целиков.

В 2025 году цены на машины продолжат расти, предупредил эксперт. К середине лета в дилерских центрах авто подорожают как минимум на 10%.

В свою очередь автоэксперт Николай Иванов сообщил, что сейчас покупатели могут сэкономить до 300 тысяч рублей. До конца марта в дилерских центрах можно найти скидки и выгодные спецпредложения.