Анна Седокова сильно сдала после смерти Яниса Тиммы

Анна Седокова и Янис Тимма оформили развод в начале декабря прошлого года. 16 декабря 2024 года певица отметила день рождения в узком кругу, однако бывшего мужа не позвала, хоть и якобы осталась с ним в хороших отношениях. А в ночь на 17 декабря 2024 года Янис Тимма покончил с собой в одном из хостелов столицы. Узнавшая об этом певица с нервным срывом угодила в больницу. А выписавшись оттуда, прихватила сына Гектора и улетела за границу.

На протяжении нескольких недель артистка не выходила на связь. В это время в Сети чего только не говорили. Дошло до того, что Анну Седокову начали подозревать в доведении до самоубийства. Родственники Яниса Тиммы даже привлекли правоохранительные органы, чтобы разобраться, что на самом деле случилось с мужчиной.

Меж тем Анна Седокова прервала молчание и стала появляться в Сети. Так, певица опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной сети "Инстаграм" свежее фото. Артистка предстала в лосинах и топе, продемонстрировав стройность и длину ног и тонкую талию.

По мнению интернет-пользователей, Седокова сильно сдала. Они считают, что хоть певица и заметно похудела, ей это не пошло на пользу. Почему-то многие поклонники считают, что Седоковой больше шло, когда она была с формами. Впрочем, подметили в Сети комментаторы, Анна, склонная к полноте, при желании может вернуться к прежним параметрам.