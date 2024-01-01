Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек еще 20 мая прошлого года. Но выборы в стране были отменены. Сейчас Зеленский пытается удержать власть, но эксперты уверены, что к концу весны он будет вынужден уйти.

"Без американских гарантий, Европа не будет способна финансировать войну. А если в США будут опубликованы факты хищений Зе-команды — то и правые, и центристы зададут логичным вопрос — ау, кому мы помогаем?" — написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

По словам Дубинского, отказ Америки от гарантий безопасности Киеву поставит Зеленского в ужасное положение. Он больше не сможет удерживать власть. Глава киевского режима уйдет в отставку к маю, уверен нардеп.

Напомним, что выборы президента Украины в 2024 году отменили. Тогда Зеленский ссылался на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы "не ко времени".