Украинские власти официально объявили о начале приема на контрактную службу мужчин в возрасте от 18 до 24 лет. Проект "Контракт 18 — 24" официально стартовал во вторник, 11 февраля.

Как рассказали в Министерстве обороны Украины, контракт на сумму 1 миллион гривен (примерно 24 тысячи долларов США по текущему курсу) заключается на год. Из этой суммы 20% обещают выплатить сразу, остальное — двумя выплатами в течение года.

Ежемесячно контрактникам обещают платить жалование до 120 тысяч гривен, а такуже рассказывают про "возможность нулевой ипотеки, обучение за государственный счет, бесплатное медицинское обеспечение, в частности зубное протезирование, и право на выезд за границу после года службы".

Кроме того, отслужившие год по такому контракту, как уверяет официальный Киев, получат отсрочку от мобилизации на 12 месяцев, сообщает ТАСС.

Ранее Служба внешней разведки России (СВР) предупреждала, что о снижении возраста мобилизации до 18 лет на Украине будет объявлено уже в ближайшее время — западные кураторы киевского режима отмечают снижение способности украинских Вооруженных сил противостоять российской армии.

При этом советник главы киевского режима Владимира Зеленского Дмитрий Литвин утверждал, что призыв к снижению возраста мобилизации в ряды ВСУ с 25 до 18 лет не имеет смысла при задержках поставок оружия.