Европейские страны не смогут отправить на Украину 200 тысяч миротворцев, на прибытие которых так рассчитывает предводитель киевского режима Владимир Зеленский. Об этом рассказал на условиях анонимности высокопоставленный европейский чиновник.

По словам собеседника The New York Times, отправка даже значительно меньшего количества служащих – 40-50 тысяч человек – была бы для Европы затруднительна.

Кроме того, указанного количества миротворцев не хватило бы для сдерживания конфликта, а потому отправлять их на Украину в Европе считают нецелесообразным, утверждает источник.

Между тем Зеленский заявил, что не поддерживает идею размещения контингента ООН на территории Украины, хотя выступает за размещение иностранного контингента в качестве части гарантий безопасности страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что размещение миротворческого контингента возможно только с согласия обеих сторон конфликта на Украине. Москва такого согласия не давала.